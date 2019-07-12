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ملحمة كروية دولية على شاطئ #نيوم

ملحمة كروية دولية على شاطئ #نيوم
weam.co/600345
الوئام - متابعات

تنطلق فعاليات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية، في السابع عشر من الشهر الجاري في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 6 منتخبات دولية.

وتنظم البطولة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، على مدى أربعة أيام تبدأ في الـ17 من يوليو الجاري، وحتى الـ20 منه.

وستشهد البطولة الحديثة منافسة منتخبات الأرجنتين وإنجلترا والصين مع ثلاثة منتخبات عربية تمثل كل السعودية والإمارات ومصر، وسيواكبها ثلاث فعاليات شاطئية أخرى خلال الفترة ذاتها في قيال وهي “كأس العالم الخمسين للتزلج المائي، وفعالية لرياضة الرجبي، وأخرى للتنس”.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تنظيم بطولة رياضية في نيوم المشروع العملاق شمال غرب السعودية، بعد فعاليات الرياضات الجريئة في أواخر إبريل الماضي والتي شهدت القفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.

ويعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الـ16 التي ستشكل الحياة الاقتصادية في نيوم حيث يسعى القطاع لجذب استثمارات في مجالات رياضية عديدة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة.

وتسعى نيوم من خلال قطاع الرياضة وقطاع الصحة كذلك إلى جعلها في مقدمة المناطق الصحية والملائمة للعيش على مستوى العالم.

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