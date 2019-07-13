التعليقات: 0

أمريكا.. تغريم فيسبوك 5 مليارات بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين

أمريكا.. تغريم فيسبوك 5 مليارات بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين
weam.co/600365
الوئام - متابعات

وافقت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية على تسوية قيمتها حوالي خمسة مليارات دولار مع فيسبوك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين.

وأفادت تقارير أجنبية بأن اللجنة تجري تحقيقا في مزاعم بأن فيسبوك تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لسبعة وثمانين مليون مستخدم مع شركة كيمبرج أناليتيكا البريطانية للاستشارات التي تم إشهار إفلاسها. ويركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.

ودفعت تلك الأنباء أسهم فيسبوك للصعود لتغلق مرتفعة 1.8 بالمئة. وقالت فيسبوك في وقت سابق هذا العام إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار لدفع غرامة توقعت أن تتراوح من ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار.

وامتنعت لجنة التجارة الاتحادية وفيسبوك عن التعقيب.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية على طريقة تعامل فيسبوك مع البيانات الشخصية للمستخدمين.

روابط ذات صلة

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتسآب في عدد من دول العالم

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتسآب في عدد من دول العالم

خلو مقر فيسبوك من غاز السارين بعد فزع من طرد بريدي

خلو مقر فيسبوك من غاز السارين بعد فزع من طرد بريدي

فيسبوك تشكل مجلس رقابة لمواجهة خطاب الكراهية

فيسبوك تشكل مجلس رقابة لمواجهة خطاب الكراهية

ردود فعل دولية رافضة لعملة فيسبوك الرقمية الجديدة

ردود فعل دولية رافضة لعملة فيسبوك الرقمية الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>