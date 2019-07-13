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تحد من مدى الرؤية الأفقية

طقس اليوم: أتربة وغبار في الشرقية والرياض ونجران

طقس اليوم: أتربة وغبار في الشرقية والرياض ونجران
weam.co/600382
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على مناطق الشرقية والرياض ونجران وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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