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بسبب صواريخ إس-400

«الشيوخ الأمريكي» يطلب من ترامب فرض عقوبات على تركيا

«الشيوخ الأمريكي» يطلب من ترامب فرض عقوبات على تركيا
weam.co/600395
واشنطن- الوئام:

وجه 4 من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الرئيسيين دعوة للرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على تركيا بعد بدء أنقرة حيازة نظام الدفاع الجوي الروسي “إس-400”.

كانت وزارة الدفاع في تركيا قد أعلنت في وقت سابق وصول المجموعة الأولى من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة “إس-400” إلى مطار عسكري في العاصمة التركية أنقرة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الجمعة.

وكتب الأعضاء الأربعة بمجلس الشيوخ، “على أساس قوي من الحزبين، أوضح الكونغرس أنه يجب أن تكون هناك عواقب لحيازة الرئيس رجب طيب أردوغان إس-400، إشارة مثيرة للقلق من التوافق الاستراتيجي مع الروسي فلاديمير بوتين وتهديد لبرنامج إف-35”.

وجاء في الرسالة، “نتيجة لذلك نحث الرئيس ترامب على التنفيذ الكامل للعقوبات كما يقضي القانون”.

ومع ذلك، أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن “تركيا حليف مهم لحلف الناتو، ونأمل أن تتغلب العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا على هذا التراجع”.

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