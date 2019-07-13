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إصدار عقوبة نهائية في حقه

جدة: سجن وتغريم مواطن ظهرت سيارته في فيديو عملية سرقة

جدة: سجن وتغريم مواطن ظهرت سيارته في فيديو عملية سرقة
weam.co/600396
جدة- الوئام:

أدانت محكمة في جدة مواطناً بسرقة محتويات سيارة، وأصدرت حكماً بسجنه لمدة 6 أشهر وتغريمه بمبلغ 5 آلاف ريال، بعدما ثبت في مقطع فيديو استخدام سيارته الخاصة في عملية السرقة.

واستندت المحكمة إلى مقطع فيديو ظهر فيه مجهول ملثم يترجل من سيارة، ويسرق مقتنيات ومبالغ نقدية من سيارة أخرى، ثم يلوذ بالفرار.

وأقرَّ المتهم -وفقاً لعكاظ- بملكيته للسيارة التي ظهرت في مسرح الجريمة، لكنه أنكر أن يكون هو السارق، وتمسك ببراءته، فسألته المحكمة بشأن ما إذا كان هناك شخص غيره يستخدم السيارة بمفتاح آخر؟ ليجيب بالنفي.

ونظراً لكون السيارة المستخدمة مملوكة للمتهم، ولا يتهم أحداً بسرقتها، وهي حديثة الصنع ويصعب فتحها بأي مفتاح آخر، ولأن الإنسان مسؤول عما تحت يده، قررت المحكمة إدانة المتهم، وإصدار عقوبة نهائية في حقه.

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