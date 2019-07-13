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ثلاث فرق اسعافية باشرت الموقع

وفاة أًب وأم وطفلتهم في حادث تصادم مرّوع بالطائف

وفاة أًب وأم وطفلتهم في حادث تصادم مرّوع بالطائف
weam.co/600401
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة على الرقم (٩٩٧) عند الساعة 2:58ص بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين مركبتين على طريق حضن .

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد ثلاث فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وفور وصول الفرق للموقع اتضح أن مركبة من نوع فورد قد تصادمت مع شاحنة مما أدى إلى وفاة قائد المركبة وزوجته وطفلتهم  فيما أصيب سائق الشاحنة بإصابة متوسطة.

وعلى ضوء ذلك تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل المصاب إلى مستشفى الملك عبدالعزيز .

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