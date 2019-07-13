التعليقات: 0

سيدة تلد في مهرجان للتسوق بأبها

سيدة تلد في مهرجان للتسوق بأبها
weam.co/600413

صرح المتحدث الاعلامي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي محمد بن حسن الشهري أن الهيئة شاركت في مهرجان ابها للتسوق ١٤٤٠ بفرق إسعافية وفرق تطوعية ومعرض دائم

وأوضح : أن الهيئة باشرت عددا من الحالات في المهرجان تنوعت ما بين بسيطة ومتوسطة بلغ عددها١٤٠ حاله منها ١٠ حالات نقلت عن طريق الفرق الإسعافية.

وأضاف الشهري أن من بين الحالات حالة ولادة، و تم التعامل معها بمهنية عالية، وبعد أن تمت الولادة في جناح الهيئة في المهرجان نقلت عن طريق الفرقه الاسعافيه للمستشفى.

تأتي هذه الإحصائية من بدايه انطلاق المهرجان بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٠ حتى تاريخ التصريح.

روابط ذات صلة

وفاة اثنين وإصابة أربعة آخرين في حادث تصادم بجدة الخمرة

وفاة اثنين وإصابة أربعة آخرين في حادث تصادم بجدة الخمرة

الهلال الأحمر: تأخير دخول الفرقة الإسعافية عند بوابة جامعة حائل والتحقيقات ستكشف ذلك

الهلال الأحمر: تأخير دخول الفرقة الإسعافية عند بوابة جامعة حائل والتحقيقات ستكشف ذلك

“مدني بريدة” ينقذ عاملًا سقط داخل خزان محطة وقود

“مدني بريدة” ينقذ عاملًا سقط داخل خزان محطة وقود

وفاة طفل في حادث بعسير

وفاة طفل في حادث بعسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>