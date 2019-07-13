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لم يعلن مدة عقد الإعارة أو قيمة الصفقة

اتحاد جدة: إعارة جاري رودريجيز إلى فناربخشه التركي

اتحاد جدة: إعارة جاري رودريجيز إلى فناربخشه التركي
weam.co/600420
جدة- الوئام:

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي اليوم السبت ،الموافقة على إعارة جاري رودريجيز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى
نادي فناربخشه التركي.

وذكر الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” :”وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد على إعارة اللاعب جاري رودريجيز إلى نادي فناربخشه التركي ، وتمنى المجلس التوفيق للاعب في مشواره القادم.”

ولم يعلن اتحاد جدة، الذي يخضع فريقه حاليا لمعسكر تدريبي بمدينة مانشستر، عن مدة عقد الإعارة أو قيمة الصفقة.

لكن صحيفة “حرييت” التركية كانت قد ذكرت أمس الجمعة أن اللاعب اتفق مع فناربخشه على عقد إعارة لموسم واحد، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

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