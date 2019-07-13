التعليقات: 0

وانضمامه لمعسكر الفريق

الهلال يعلن ضم الكوري الجنوبي جانج هيون سو

الهلال يعلن ضم الكوري الجنوبي جانج هيون سو
weam.co/600433
الرياض-الوئام:

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم السبت، ضم الكوري الجنوبي جانج هيون سو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم، دون الكشف عن قيمة التعاقد .

وذكر الهلال في بيان نشره عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” صباح اليوم السبت “وقعت إدارة النادي برئاسة سعد بن نافل، عقدا مع اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو، ويمتد عقد المحترف الكوري لمدة
3 مواسم، بداية من الموسم المقبل (2020/2019)، مع أفضلية التجديد لموسم رابع”.

وأضاف النادي السعودي “جانج هيون سو التحق بمعسكر الهلال المقام حاليا في مدينة لينز النمساوية”.

ولعب جانج هيون سو، البالغ من العمر 27 عاما، لأندية طوكيو الياباني على فترتين، وقوانجتشو الصيني، وحصل على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الآسيوية .2014

وخاض المدافع جانج هيون سو 58 مباراة مع المنتخب الأول لكوريا الجنوبية، سجل فيها ثلاثة أهداف.

روابط ذات صلة

الهلال يعطي «الحبسي» الضوء الأخضر للرحيل

الهلال يعطي «الحبسي» الضوء الأخضر للرحيل

كواليس الـ24 ساعة الماضية في أزمة انتخابات نادي النصر

كواليس الـ24 ساعة الماضية في أزمة انتخابات نادي النصر

العميد يعلن التعاقد مع لاعب تشيلي وآخر أرجنتيني

العميد يعلن التعاقد مع لاعب تشيلي وآخر أرجنتيني

اتحاد جدة السعودي يقترب من ضم نجم الفيصلي أبو سبعان

اتحاد جدة السعودي يقترب من ضم نجم الفيصلي أبو سبعان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>