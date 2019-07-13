الهلال يعلن ضم الكوري الجنوبي جانج هيون سو

الرياض-الوئام:

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم السبت، ضم الكوري الجنوبي جانج هيون سو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم، دون الكشف عن قيمة التعاقد .

وذكر الهلال في بيان نشره عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” صباح اليوم السبت “وقعت إدارة النادي برئاسة سعد بن نافل، عقدا مع اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو، ويمتد عقد المحترف الكوري لمدة

3 مواسم، بداية من الموسم المقبل (2020/2019)، مع أفضلية التجديد لموسم رابع”.

وأضاف النادي السعودي “جانج هيون سو التحق بمعسكر الهلال المقام حاليا في مدينة لينز النمساوية”.

ولعب جانج هيون سو، البالغ من العمر 27 عاما، لأندية طوكيو الياباني على فترتين، وقوانجتشو الصيني، وحصل على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الآسيوية .2014

وخاض المدافع جانج هيون سو 58 مباراة مع المنتخب الأول لكوريا الجنوبية، سجل فيها ثلاثة أهداف.