اختتام بطولة وقت اللياقة للاسكواش

الرياض ـ الوئام:

توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإسكواش خالد السعد، الفائزين في البطولة الرابعة للإسكواش التي نظمتها أندية وقت اللياقة في الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، إلى جانب مدينة دبي الاماراتية، واستمرت لمدة ثلاثة ايام، بمشاركة 81 لاعبا، وذلك بحضور على القرني مدير العلاقات العامة والدكتور محمد سالم مدير عام الادارة الرياضية وفضول عربي مسؤول الانشطة الرياضية.

وحصل على المركز الأول اللاعب عمرو محمد الفضلي، وحل العابد الحازمي ثانياً، وجاء فهد المديهش في المركز الثالث، وقاد المباراة الحكمان الدوليان خالد النجار وعبد الرحيم العمري.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإسكواش خالد السعد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضية والتي تهدف لدعم الرياضة بكافة أنوعها في السعودية، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة، مشيداً بدور (وقت اللياقة) في تفعيل هذا الجانب وإقامة مثل هذه البطولات التي تعتبر فرصة لاكتشاف المواهب وضمها للأندية ومن ثم المنتخبات السعودية.