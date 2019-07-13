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عبر 90 رحلة

وصول 36744 حاجًا وحاجة إلى المملكة ضمن مبادرة طريق مكة

وصول 36744 حاجًا وحاجة إلى المملكة ضمن مبادرة طريق مكة
weam.co/600460
وكالات - الوئام:

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحج عام 1440هـ من مطارات دول : باكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا خلال الفترة من 1 – 8 ذي القعدة الجاري بلغ 36744 حاجًا وحاجة قدموا إلى المملكة على متن 90 رحلة جوية.

وأوضحت الجوازات في بيان صحفي أن القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بلغ عددهم (13317) حاجًا وحاجة عبر 33 رحلة، بينما بلغ عدد القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة ( 23427) حاجًا وحاجة عبر 57 رحلة.

ووجد جميع الحجاج استقبالاً حافلاً من الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة طريق مكة منذ لحظات مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة وانتقالهم عبر الحافلات المخصصة لهم إلى مقر إسكانهم سواءً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

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