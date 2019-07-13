شرطة الشرقية تطيح بعصابة من 20 شخصا تورطوا في سلب الأموال تحت تهديد السلاح بالدمام

الدمام - خالد المرشود

ألقت أجهزة الأمن في الشرقية، القبض على عصابة مكونة من 20 شخصا تورطوا في سلب الأموال تحت تهديد السلاح بالدمام.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبتها أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي من (20) متهما من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في الترصد للعمالة الوافدة بمدينة الدمام وسلب الأموال منهم تحت التهديد باستخدام القوة. وقد تم القبض عليهم ، وايقافهم ، واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.