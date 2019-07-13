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بيان من شرطة مكة بشأن ملابسات المقطع المتداول لتعامل رجل أمن مع سيارة في جدة

بيان من شرطة مكة بشأن ملابسات المقطع المتداول لتعامل رجل أمن مع سيارة في جدة
weam.co/600467

أصدرت شرطة مكة المكرمة بيانًا توضيحيا لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لدورية أمنية بجدة أثناء تعاملها مع سيارة متوقفة.

من جهته صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب، أنه إشارة لما تم تداوله لمقطع رجل الأمن أثناء فتح وتفتيش إحدى المركبات، وللتوضيح أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بمهامها الميدانية داخل الأحياء، شوهد مجموعة من الأشخاص بجوار إحدى المركبات المتوقفة في وضع التشغيل وعند مشاهدتهم للدورية لاذوا بالفرار.

وأوضح الرائد عبدالوهاب، أنه وعند معاينة المركبة اتضح أنها في وضع التشغيل مما استدعى التعامل معها من قبل رجال الأمن بفتحها واستدعاء الجهات المختصة ورفع الأثار والأدلة والبحث جارٍ للتواصل مع صاحب المركبة للتأكد من وضعه.

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