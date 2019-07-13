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19 مصابا في حريق مروّع بتبوك

19 مصابا في حريق مروّع بتبوك
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تبوك - خالد المرشود

أصيب 19 شخصا أثناء حريق التهم منزلهم في تبوك، وتمكنت أجهزة الهلال الأحمر من إسعافهم.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، خالد بن مرضي العنزي، إن عمليات الهلال الأحمر السعودي بتبوك تلقت بلاغا عن حريق منزل بحي قرطبة وذلك عند الساعه : ٢:٤٠ مساء ونتج عن ذلك 19 إصابة جميعها مستقرة.

وأضاف: “تم علاج 13 حالة بالموقع ورفضوا النقل بينما تم نقل 6 حالات لمستشفى الملك خالد لاستكمال العلاج اللازم بمشاركة 5 فرق إسعافية من الهيئة وفرقتين إسعافية من الصحه وفرقة إسعافية من مستشفى الملك سلمان العسكري”.

 

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