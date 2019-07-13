وزير إعلام البحرين: “الجزيرة” تستهدف الشعوب بأسوأ السبل

الوئام - متابعات

أكد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام البحريني، السبت، أن قناة الجزيرة القطرية تواصل طريقتها المبتذلة والفجة في استهداف الدول والشعوب العربية، بـ”أسوأ السبل وأكثرها إسفافا”.

وأشار الرميحي إلى أن محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسؤولين عبر أرقام غير معروفة، وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقتهم الرسمية، واستفزازهم بأساليب دنيئة اعتادها الإعلام القطري، إنما يعكس ما وصلت إليه من “قل سنع” وانسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة.

وشدد على أن حل الأزمة القطرية لن يكون إلا من خلال عاصمة القرار العربي الرياض، وليس عبر مرتزقة دخيلين على مهنة الإعلام، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ، سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية.

ويتوالى كشف فضائح الجزيرة القطرية، إذ كان آخرها ما حدث في أمريكا، الأسبوع الماضي، حينما أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر تميم بن حمد، بعد كشفه بأسلوب ساخر عن توسيع القاعدة الأمريكية بأموال قطرية بلغت 8 مليارات دولار، فيما تجاهلت “الجزيرة” الترجمة في سقطة مهنية جديدة.

في السياق نفسه، كانت وزارة الإعلام الإريترية شنت في افتتاحية لها على موقعها الرسمي هجوما على محاولات قناة الجزيرة القطرية “اليائسة” للتقليل من دور أسمرة في المنطقة.

ووصفت محاولات القناة القطرية بـ”العقيمة”، معتبرة أن سعيها للتقليل من دور أسمرة في المنطقة “لن يؤدي إلا إلى تآكل القناة ومصداقيتها المزيفة”.