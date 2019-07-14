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أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثالث من عام 2019

أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثالث من عام 2019
weam.co/600513

أعلنت أرامكو السعودية بأن أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو 2019 م ستكون على النحو الآتي :
نوع الوقود أسعار الربع السابق أسعار الربع الحالي
أبريل – يونيو 2019م يوليو – سبتمبر 2019م
بنزين 91 1.44 ريال لكل لتر 1.53 ريال لكل لتر
بنزين 95 2.10 ريال لكل لتر 2.18 ريال لكل لتر
وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علماً بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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