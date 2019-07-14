التعليقات: 0

وصلت إلى مدينة إنتراكوستال سيتي

العاصفة «باري» تضرب ولاية لويزيانا الأمريكية وإجلاء آلاف السكان

العاصفة «باري» تضرب ولاية لويزيانا الأمريكية وإجلاء آلاف السكان
weam.co/600542
واشنطن- الوئام:

ضرب الإعصار “باري” أمس ولاية لويزيانا الأميركية بعدما تراجعت قوته من جديد وتحول إلى عاصفة استوائية.وقالت سلطات الإنقاذ في الولاية إن العاصفة باري، التي صنفت لوقت قصير إعصارًا من الفئة الأولى، وصلت إلى مدينة إنتراكوستال سيتي في لويزيانا التي تقع على بعد حوالي 265 كيلومتراً غرب نيو أورليانز.

وأوضح حاكم لويزيانا جون بل إدواردز:” إن نيو أورلينز، أكبر مدن الولاية، مستعدة لمواجهة العاصفة، لكنه دعا السكان في أنحاء الولاية إلى توخي الحذر”، فيما حضت السلطات الناس على عدم النزول إلى الشوارع ، وكثفت السلطات عمليات الإجلاء و ألغت خطوط جوية رحلات.

روابط ذات صلة

العاصفة «باري» تتجه صوب لويزيانا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة

العاصفة «باري» تتجه صوب لويزيانا الأمريكية مصحوبة بأمطار غزيرة

عواصف تقطع الكهرباء عن قرابة 100 ألف شخص في أمريكا

عواصف تقطع الكهرباء عن قرابة 100 ألف شخص في أمريكا

مقتل شخصين جراء العاصفة القوية التي ضربت كاليفورنيا الأمريكية

مقتل شخصين جراء العاصفة القوية التي ضربت كاليفورنيا الأمريكية

وفاة «11» شخصاً وأضرار في آلاف المنازل جراء السيول في لويزيانا

وفاة «11» شخصاً وأضرار في آلاف المنازل جراء السيول في لويزيانا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>