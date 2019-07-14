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استمرّ بضع ساعات

انقطاع كهربائي واسع النطاق بنيويورك وساحة تايمز سكوير تغرق بالظلام

انقطاع كهربائي واسع النطاق بنيويورك وساحة تايمز سكوير تغرق بالظلام
weam.co/600543
نيويورك- الوئام:

حُرِم جزء من مانهاتن من الكهرباء جرّاء انقطاع واسع النطاق للتيّار استمرّ بضع ساعات، وغرقت محطات المترو في الظلام بينما توقفت المصاعد وانطفأت الإشارات الضوئية والأنوار في ساحة تايمز سكوير السياحية في نيويورك.

وفي غرب مانهاتن، حرم نحو 42 ألف شخص من الكهرباء عند حلول المساء، بحسب شركة “كون إديسون” التي لم توضح أسباب العطل. وعادَ التيّار الكهربائي بعيد الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي (02,00 بتوقيت غرينتش).

ونشر عشرات مستخدمي الإنترنت صورًا على شبكات التواصل الاجتماعي لمحطّات مترو غارقة في الظلام.

وفي وقت كان يُنتظر أن يعود التيّار الكهربائي، طلبت هيئة وسائل النّقل في نيويورك “إم تي آي” من المسافرين “تجنّب محطات المترو الموجودة تحت الأرض” في مانهاتن، وهو ما يعني عمليًا تجنُّب شبكة المترو بالكامل تقريبًا.

وانقطع التيّار بالكامل في منطقة مسارح برودواي، فيما توقّفت إشارات المرور عن العمل وانطفأت لوحات الإعلانات العملاقة في ساحة تايمز سكوير.

وكانت أضواء سيّارات الشرطة والإطفاء وحدها منبعثة.

وحاول عناصر الشرطة تنظيم حركة المرور على مفترقات الطرق، وراحوا يصرخون “انطلقوا!”، بحسب مشاهدات صحافيّين من وكالة فرانس برس، بينما كان هناك سكّان من نيويورك يسيرون بسلام في طُرقٍ أُغلِقت أمام السيارات.

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