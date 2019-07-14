مقتل أحد عناصر حركة حماس في اليمن

صنعاء -الوئام:

أعلنت حركة حماس مقتل أحد عناصرها برصاص مسلحين في اليمن، بعد اختفائه منذ 6 أيام، دون معرفة ملابسات مقتله.

وقالت الحركة في بيان لها، إن “الشاب سليم أحمد معروف (36 عاماً)، قتل غدراً صباح يوم الجمعة الماضية، على أحد حواجز الأمن في محافظة مأرب بدولة اليمن.

وأضافت الحركة، أن معروف كان يقيم في اليمن منذ أكثر من 15 عاماً، مطالبة الجهات الأمنية اليمنية بفتح تحقيق في الحادث، وتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت.

من جانبها، قالت عائلة الشاب القتيل، إن “المعلومات التي تتوفر للعائلة هي خروجه من صنعاء متوجهاً إلى سيئون، قبل أن يختفي وينقطع الاتصال معه”.

وأشارت العائلة، إلى أن القتيل كان يعمل في مكتب حركة حماس في اليمن، وموظفاً لدى جمعية القدس هناك، ويرعى بعض أعمال الجالية الفلسطينية في صنعاء.