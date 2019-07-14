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عن عمر ناهز 89 عاما

وفاة دكتاتور بنجلاديش العسكري حسين إرشاد

وفاة دكتاتور بنجلاديش العسكري حسين إرشاد
weam.co/600562
دكا- الوئام:

توفي دكتاتور بنجلاديش العسكري الاسبق حسين محمد إرشاد، عن عمر ناهز 89/ عاما/ في مستشفى في دكا اليوم الأحد، طبقا لما ذكره مسؤولون طبيون وزعماء بحزبه.

وقال متحدث باسم إدارة العلاقات العامة بالخدمات الداخلية بجيش بنجلاديش إن إرشاد، وهو أيضا رئيس حزب “جاتيو ” المعارض، لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى العسكري المشترك في دكا صباح اليوم.

وكان الرئيس الأسبق يعاني من العديد من المضاعفات المتعلقة بكبر السن وتم نقله إلى المستشفى في 26 حزيران/يونيو الماضي.

وتم وضعه في جهاز دعم الحياة بعد أن تدهورت صحته في المستشفى، وتم تشخيص حالته على إنها عدوى في الرئة وفشل كلوي، حسبما ذكر أحد الأعضاء البارزين بالحزب، غلام محمد قويدر.

وكان الرئيس الذي كان قائدا للجيش قد حكم البلاد لمدة تسع سنوات من عام 1982 حتى عام 1990

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