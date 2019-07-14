مركز الأمير سلطان ينجح في إنقاذ مريض توقف قلبه 20 دقيقة

متابعات - الوئام

نجح فريق طبي جراحة وزراعة القلب للكبار بمركز الأمير سلطان لمعالجة امراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في انقاذ حياة مريض توقف قلبه لمدة ( 20 ) دقيقة من خلال إجراء عملية زراعة قلب استثنائية ونادرة إستمرت لمدة ( 12 ) ساعة متواصلة.

أوضح ذلك استشاري جراحة وزراعة القلب ومدير جراحة القلب للكبار بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة ورئيس الفريق الجراحي الدكتور / خالد القرني الذي ذكر أن المريض البالغ من العمر 46 عاماً قد تمت إحالته إلى المركز بسبب اصابته بفشل القلب المتقدم.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض تم وضعه على قائمة زراعة القلب ، وفي اليوم الذي كان فيه القلب متاحًا للزراعة وأثناء التخدير توقف قلب المريض وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بإجراء عملية الإنعاش القلبي واللتي استمرت لمدة ( 20 ) دقيقة وفي الوقت ذاته قام الفريق الجراحي بوضع المريض بشكل طارئ على جهاز دعم الدورة الدموية من خلال الشريان والوريد الفخذي.

وبعد ساعتين وصل القلب وأجريت عملية زراعة القلب المعقدة التي تكللت بالنجاح واستعاد المريض وعيه في اليوم التالي دون أي تأثير في الدماغ أو بقية أعضاء الجسم ولله الحمد حيث نقل إلى الجناح الطبي إلى أن تعافى بشكل كامل .

وأضاف الدكتور القرني أن هذا الإنجاز الطبي يعد إستثنائياً وتم تحقيقه بفضل الله أولاً ثم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الكريمة – حفظهم الله – وهذا ما جعل المملكة رائدةً في مجال جراحة القلب .

وبلغ معدل نجاح جراحات القلب المفتوح في عام 2018م حوالي ( 99 % ) بما في ذلك إجراءات جراحة القلب عالية المخاطر ويأتي ذلك بفضل ما يمتلكه المركز من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً .