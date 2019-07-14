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لإنقاذ موسم الزراعة

المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن مغذيات زراعية إلى السودان

المملكة والإمارات ترسلان سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن مغذيات زراعية إلى السودان
weam.co/600621
واس- الوئام

صرح مصدر مسؤول بأنه امتدادًا للدعم المتواصل والمشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني الشقيق، تنطلق سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة إلى ميناء بورتسودان بالخرطوم بشكل عاجل لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.

وأكد المصدر أن هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين استمرارًا للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرًا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من أهل السودان.

وأوضح أن هذه المساعدات جاءت امتدادًا للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.

وأضاف المصدر أن الدعم المباشر للشعب السوداني الذي تقدمانه المملكة والإمارات ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة.

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