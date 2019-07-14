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بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية

“نزاهة” تعقد برنامجًا تدريبيًا عن أساليب التحري ومصادر المعلومات

“نزاهة” تعقد برنامجًا تدريبيًا عن أساليب التحري ومصادر المعلومات
weam.co/600623
متابعات- الوئام

تعقد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بمصر، برنامجًا تدريبيًا بعنوان “أساليب التحري ومصادر المعلومات”، لمدة خمسة أيام، وذلك في مركز نزاهة للتدريب بمقر الهيئة بمدينة الرياض، خلال الفترة من 11 – 15 / 11 / 1440هـ، وبمشاركة موظفين من هيئة الرقابة والتحقيق، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، وديوان المراقبة العامة، ووزارات الداخلية والمالية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين في تحليل المعلومات والتحري عنها للكشف عن المخالفات والتجاوزات.

ويأتي تنظيم نزاهة لهذا البرنامج تفعيلًا لاتفاقية التعاون الموقعة مع هيئة الرقابة الإدارية بمصر، كما يأتي انطلاقًا من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

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