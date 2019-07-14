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رفع أكثر من 9 آلاف متر مكعب من الأنقاض المشوهة للمنظر العام بالوجه

رفع أكثر من 9 آلاف متر مكعب من الأنقاض المشوهة للمنظر العام بالوجه
weam.co/600625
واس - الوئام:

رفعت بلدية محافظة الوجه أكثر من 9905 آلآف متر مكعب من المخلفات والأنقاض المشوهة للمنظر العام داخل الأحياء السكنية، ومداخل المحافظة والمراكز والهجر، وذلك خلال الربع الثالث من العام الهجري الحالي.
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي, أن البلدية كثفت أعمال النظافة في أحياء المحافظة شملت ( الصناعية – حي اليرموك – وحي الورود – مركز الرس – طريق بدا ), مبيناً أنه جرى رفع قرابة الـ6120 طنًا من النفايات المنزلية، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع الرئيسة والداخلية ومداخل المحافظة, وإضافة 16 حاوية واستبدال 18 حاوية أخرى وإزالة 18 لوحات إعلانية مخالفة .
وأكد استمرار أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه العامة بالمحافظة, واستمرار أعمال المكافحة, داعيا المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لهذا الغرض، والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات البلدية الرسمية، ومن خلال مركز 940 الذكي.

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