مصادر #الوئام: إدارة #الهلال تتفق مع سالم الدوسري واللاعب فضّل البقاء

إبراهيم آل صالح- الوئام

علمت “الوئام”، من مصادرها بأن اللاعب الدولي متوسط ميدان فريق الهلال سالم الدوسري، توصل إلى اتفاقية مع إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، وسيحسم ملف استمراره خلال الأيام المقبلة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن إدارة النادي قدمت لـ”الدوسري” 5 ملايين ونصف ولكن رغبة اللاعب برفع العرض الهلالي إلى 7 ملايين للاستمرار في صفوف الزعيم العاصمي.

سالم الدوسري صاحب الـ27 عامًا بدأ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول بالهلال في عام 2011م، وحقق مع الأزرق 9 بطولات الدوري السعودي ثلاث مرات، وكأس ولي العهد مرتين، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر مرتين، بالإضافة إلى أنه احترف في صفوف فياريال الإسباني عام 2018م ولعب مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

يذكر أن سالم الدوسري، دخل فترة الـ6 أشهر منذ أسبوعين، وتلقى عروض شفهية ولكن الاتفاق بين الإدارة واللاعب سيبقي الدوسري هلاليًا.