القبض على خمسة عناصر خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في الجزائر

واس- الوئام

ألقت عناصر مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين، القبض على خمسة عناصر إرهابية بمحافظة باتنة شرق الجزائر.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم، أن الإرهابيين المقبوض عليهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية، تستهدف المتظاهرين عبر مناطق مختلفة من الجزائر، وذلك باستعمال عبوات متفجرة.

وأضاف البيان، أن عناصر مشتركة من الجيش وحرس الحدود أوقفت أيضًا 21 مهربًا خلال عمليات متفرقة، بمدن جانت، وعين قزام، وبرج باجي مختار، وصادرت منهم ثلاث شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع و 16 مولدًا كهربائيًا وثمانية مطارق ضغط وخمسة أجهزة للكشف عن المعادن.

كما تمكن حرس الشواطئ في مدن سكيكدة، والقالة، وتلمسان، من إيقاف 47 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 23 كانوا على متن قاربين تقليديي الصنع وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.