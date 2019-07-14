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إخماد حريق في مستودعين تحتوي على مواد كيميائية بحي الخمرة بجدة

إخماد حريق في مستودعين تحتوي على مواد كيميائية بحي الخمرة بجدة
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جدة- الوئام- حجب العصيمي

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم الأحد، من إخماد حريق اندلع في مستودعين تحتوي على مواد كيميائية بحي الخمرة، دون إصابات.

وصرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المكلف الرائد نايف الشريف، بأنه في تمام الساعة الرابعة عشر والدقيقة السادسة والعشرون من يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر ذي القعدة ورد بلاغ مفادة وقوع حادث حريق بمستودع بحي الخمرة بمحافظة جدة، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار بداخل مستودعين مسقفة بالصاج تقدر أبعاهما بـ(40×50) م تحتوي على مواد كيميائية تستخدم في عملية صناعة مواد البناء والأسمدة ومضادات الرغوة تمت السيطرة على الحادث وإخمادة والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة ودون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وأوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية.

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