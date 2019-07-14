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قرار جديد من “المركزي اليمني” بشأن قيمة العملة المحلية

قرار جديد من “المركزي اليمني” بشأن قيمة العملة المحلية
weam.co/600653
متابعات- الوئام

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، خفض قيمة عملة البلاد إلى506 ريالات أمام الدولار الواحد، حسب بيان نقلته الصحف اليمنية، اليوم الأحد.

وقال البيان، إن هذا الإجراء جاء نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قبل ميليشيا الحوثي وفريق السوق السوداء، والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعة للانقلابيين ذاتها بعد تسببهم في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق.

وتوقع البنك المركزي معارضة ميليشيا الحوثي لهذا الإجراء، ومنع التجار في مناطقها من الاستفادة منه، لتعزيز السوق السوداء التي تديرها وتمول نشاطها منها.

يشار إلى أن الريال اليمني شهد انخفاضًا جديدًا في السوق المصرفية أمام العملات الأجنبية، بعد فترة استقرار نسبي، غير أن الانخفاض تواصل في الأيام الأخيرة، وسجل الدولار 585 ريالًا مساء السبت، و152 ريالًا مقابل الريال السعودي، منذرًا بانعكاسات على المستوى المعيشي للمواطنين.

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