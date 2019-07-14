ترامب يدعو عضوات في الكونجرس من أصول أجنبية إلى “العودة” من حيث أتين

الوئام - وكالات

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عضوات ديموقراطيات في مجلس النواب من أصول أجنبية لم يسمهن إلى “العودة” من حيث أتين، ما دفع مسؤولين ديموقراطيين رفيعين إلى نعته بـ”العنصري” المصاب برهاب الأجانب.

وكان نقل عن ترامب العام الماضي إشارته إلى دول أفريقية بأنها “أوكار قذرة”، إضافة إلى كلامه عن “غزو” المهاجرين غير القانونيين.

وأشار ترامب في تغريدة إلى “عضوات كونغرس ديموقراطيات تقدميات”، ما بدا كأنه يقصد مجموعة من الشابات المتحررات ذوات الاصوات الكثيرة واللواتي دخلن مجلس النواب للمرة الأولى مثل ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك والنائبة عن مينيسوتا الهان عمر ورشيدة طليب من ميشيغن.

ولم يعمد ترامب إلى تسمية أي منهن، لكنه قال “إنهن أتين في الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هي الأسوأ والأكثر فسادا وعدم كفاءة في العالم”.

واتهم النساء بأنهن بكل عزم “يخبرن شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمة على الأرض، كيف يجب أن ندير حكومتنا”.

وأضاف “لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن الفاشلة التي أتين منها حيث تتفشى الجريمة”.

وأوكاسيو كورتيز مولودة في نيويورك إلا أنها من أصل بورتوريكي، فيما طليب التي ولدت في ديترويت هي أول أميركية من اصل فلسطيني تنتخب في الكونغرس، وعمر التي جاءت طفلة الى الولايات المتحدة من الصومال هي ايضا أول مسلمة سوداء في الكونغرس.

وقال مساعد رئيسة مجلس النواب بن راي لويان، المسؤول الارفع من اصل لاتيني في الكونغرس، لقناة “فوكس نيوز” الأحد “هذه تغريدة عنصرية”.

وأضاف “هؤلاء مواطنون أميركيون انتخبوا من قبل ناخبين في الولايات المتحدة الاميركية”.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد حذّرت حزبها من “خطر” السياسات الليبرالية التي تدفع بها أوكاسيو-كورتيز والتقدميات الاخريات، في حال كان الديموقراطيون يأملون بهزيمة ترامب في انتخايات 2020.

لكن بيلوسي انتقدت الأحد على موقع تويتر “هجوم” الرئيس، وقالت “أرفض تعليقات ترامب التي تنم عن الرهاب من الاجانب وتهدف الى تقسيم أمتنا”.

واضافت ان تعليقات ترامب تؤكد أن “خطته +إجعلوا أميركا عظيمة مجددا+ كانت دائما حول جعلها بيضاء مجددا”.

كذلك، دان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية تعليقات ترامب.

وقال نهاد عوض المدير التنفيذي للمجلس “من المحزن أن نرى نزيل البيت الابيض ينتقل من دعم وتشجيع الأوصاف العنصرية الى استخدامها بنفسه”.

وأضاف “اذا هتف ترامب بالعبارات نفسها في وجه امرأة ترتدي حجابا في وولمارت، فانه قد يتعرض للاعتقال”.