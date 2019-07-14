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البحرين ترصد حسابات إلكترونية تستهدف أمن البلاد.. ما قصة “نائب تائب”؟

البحرين ترصد حسابات إلكترونية تستهدف أمن البلاد.. ما قصة “نائب تائب”؟
weam.co/600679
الوئام - متابعات

كشف علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام البحريني، عن أن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدار من خارج المملكة، تسعى لإثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار إلى أن شبكة الحسابات المشبوهة، ومنها حساب يدعى “نائب تائب” الذي يحمل صورة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، لا ترتبط ببعيد أو قريب له، ويسعى من خلالها أصحاب الحساب المغرض إلى استغلال صورته ومكانته الكبيرة لدى أبناء الشعب لتنفيذ أجندات تستهدف أمن واستقرار البحرين ووحدة صف شعبها الوفي.

وشدد على أن المحاولات البائسة للإساءة إلى الرموز الوطنية والتحريض من خلالها على شق الصف الوطني وتهديد السلم الاجتماعي، لن تحقق مآربها الدنيئة في ظل الالتفاف الشعبي حول قيادته، والرفض الشعبي لما تروجه تلك الحسابات من معلومات مغلوطة يعلم الجميع زيفها وبعدها عن الحقيقة والواقع.

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