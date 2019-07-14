شرطة عسير تكشف تفاصيل حادثة إطلاق النار على رجل أمن بالحرجة

أصيب رجل أمن في تبادل إطلاق نار مع مواطن متهم بتهريب مخدرات في السيارة التي كان يستقلها في محافظة الحرجة بعسير.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش أنه عند الساعة ٨:٣٠ مساء، وأثناء قيام دورية أمن مركز شرطة الفيض بمحافظة الحرجة، بمتابعة احدى المركبات التي تم الاشتباه بها وذلك للتحقق من وضعها، بادر من فيها بإطلاق النار تجاه رجال الامن ما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل وتعقب المركبة، والقبض على قائدها ، وهو مواطن في العقد الرابع، وضبط السلاح المستخدم بالمركبة التي اتضح انها مسروقة . كما ضبط بحوزته 502 قرص كبتاجون، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح الدباش أنه نجم عن تبادل اطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن ونقله الى المستشفى، وحالته الصحية “مستقرة”، ولله الحمد.