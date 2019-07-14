التعليقات: 0

شرطة عسير تكشف تفاصيل حادثة إطلاق النار على رجل أمن بالحرجة

شرطة عسير تكشف تفاصيل حادثة إطلاق النار على رجل أمن بالحرجة
weam.co/600684

أصيب رجل أمن في تبادل إطلاق نار مع مواطن متهم بتهريب مخدرات في السيارة التي كان يستقلها في محافظة الحرجة بعسير.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش أنه عند الساعة ٨:٣٠ مساء، وأثناء قيام دورية أمن مركز شرطة الفيض بمحافظة الحرجة، بمتابعة احدى المركبات التي تم الاشتباه بها وذلك للتحقق من وضعها، بادر من فيها بإطلاق النار تجاه رجال الامن ما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل وتعقب المركبة، والقبض على قائدها ، وهو مواطن في العقد الرابع، وضبط السلاح المستخدم بالمركبة التي اتضح انها مسروقة . كما ضبط بحوزته 502 قرص كبتاجون، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح الدباش أنه نجم عن تبادل اطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن ونقله الى المستشفى، وحالته الصحية “مستقرة”، ولله الحمد.

روابط ذات صلة

ضبط (3408691) مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط (3408691) مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن استوقف المارة وسلب أموالهم بالرياض

القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن استوقف المارة وسلب أموالهم بالرياض

تكريم رجال أمن لإخلاصهم في العمل بمجال مكافحة الجريمة

تكريم رجال أمن لإخلاصهم في العمل بمجال مكافحة الجريمة

شرطة الرياض تضبط تشكيل عصابي يضم 9 متهمين تخصص في سرقة المركبات الحديثة

شرطة الرياض تضبط تشكيل عصابي يضم 9 متهمين تخصص في سرقة المركبات الحديثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>