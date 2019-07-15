«العدل» تزيل الكراسي من ممرات المحاكم وتمنع الشاي والقهوة في مكاتب الموظفين

الرياض- الوئام:

أصدرت وزارة العدل تعميماً بإزالة الكراسي التي توجد في ممرات المحاكم وكتابات العدل . وجاء في تعميم لمدير فرع وزارة العدل في الرياض مستندا على توجيه نائب وزير العدل بإزالة جميع الكراسي الموجودة في الممرات وكذلك عدم وجود الكنب في مكاتب الموظفين كما تضمن التعميم عدم وجود دواليب حديدية وخشبية داخل مكاتب الموظفين وعدم وجود الثلاجات وعدم وجود جلسات أرضية داخل المكاتب.

وبحسب التعميم فقد تم منع المشروبات الساخنة من الشاي والقهوة داخل مكاتب الموظفين ويتم عملها في الأماكن المخصصة لها.

وطالب التعميم بتهيئة أماكن مخصصة لانتظار الرجال والنساء وأن تكون كراسي المتقاضين منفصلة داخل مجلس المحاكم وإزالة جميع الحواجز الزجاجية والتقيد بارتفاع الكاونترات (80-85 سم).