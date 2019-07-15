الرئيس الايراني: مستعدون للحوار مع واشنطن

طهران- الوئام:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن العقوبات وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد انسحابها منه العام الماضي.

وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا فيما يتعلق بالمسائل النووية والأمنية.

غير أن إيران اشترطت قبل إجراء أي محادثات السماح لها بتصدير نفس كمية النفط الخام التي كانت تصدرها قبل انسحاب الولايات

المتحدة من الاتفاق في مايو أيار 2018.

وقال روحاني “نؤمن دائما بالمحادثات… إذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أمريكا اليوم والآن وفي أي مكان”.

ورفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فكرة روحاني خلال مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست بوصفها “نفس العرض الذي طرحه على جون إف.كيري وبارك أوباما” مشيرا إلى وزير خارجية ورئيس الولايات المتحدة السابقين.