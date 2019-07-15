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بحسب بيان صادر عن لجنة أطباء السودان

السودان: قتيلان في مواجهات مع متظاهرين بولاية سنار

السودان: قتيلان في مواجهات مع متظاهرين بولاية سنار
weam.co/600701
الخرطوم- الوئام:

قتل متظاهر بالرصاص وأصيب سبعة آخرون بينهم طفل في مواجهات في ولاية سنار جنوب شرقي السودان، والتي تبعد نحو خمسمئة كيلومتر جنوب العاصمة الخرطوم، بحسب بيان صادر عن لجنة أطباء السودان المركزية.

وكان سكان المدينة تظاهروا أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات بالتزامن مع مسيرات حاشدة في أرجاء البلاد لتأبين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في أحداث فض لاعتصام أمام مقر القيادة العامة.

قوات الدعم السريع من جانبها قالت إنها أطلقت النار لتفريق المتظاهرين الذي هاجموا عناصرها المنتشرين لتأمين مباني جهاز الأمن في الولاية ما أدى لسقوط قتيل من المتظاهرين، فيما سقط قتيل آخر من قوات الدعم السريع بعد تعرض أفرادها لإطلاق نار حي لم يعرف مصدره.

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