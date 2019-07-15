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يصل من كاشيما أنتلرز الياباني

برشلونة يستعد لإنهاء صفقة مدوية جديدة

برشلونة يستعد لإنهاء صفقة مدوية جديدة
weam.co/600709
برشلونة- الوئام:

أقترب فريق برشلونة الإسباني من التعاقد مع النجم الياباني هيروكي آبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، بحسب أوليه عربية: المهاجم الياباني هو رهان خاص على الرياضة في برشلونة، لكن في نفس الوقت من العلامة التجارية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية: من المتوقع أن يوقع هيروكي آبي، المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا والذي يعتبر أحد أفضل جواهر كرة القدم اليابانية، عقده مع برشلونة اليوم الاثنين، حيث يصل من كاشيما أنتلرز الياباني وسيوقع لمدة ثلاثة مواسم.

وتابعت: يعد اللاعب رهان رياضي، لأنه يعتبر واحدًا من المواهب الآسيوية العظيمة، وظهر لأول مرة بالفعل مع الفريق الأول، سيكلف 1.1 مليون يورو وسيكون سجله متوافقًا مع سجل برشلونة.

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