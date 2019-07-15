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لتقديم خدمات مباشرة للعملاء

تفاصيل الوظائف لحملة الثانوية بالسعودية للخدمات الأرضية

تفاصيل الوظائف لحملة الثانوية بالسعودية للخدمات الأرضية
weam.co/600710
جدة- الوئام:

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) عن توفر وظائف إدارية شاغرة في المحطة الأرضية بمحافظة أبها في منطقة عسير بمسمى ممثل خدمات العملاء لحملة الثانوية.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط) وحاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس.

مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد جداً) مع مهارات في استخدام الحاسب الآلي ومهارات في التواصل ولا يشترط الخبرة.

أما المهام الوظيفية فهي: تقديم خدمات مباشرة للعملاء بما في ذلك تسجيل الوصول وتعيين المقعد وفحص الأمتعة وجمع الأمتعة الزائدة.

التوثيق وإجراءات فحص تصاريح السفر ومناولة الركاب وإعادة التوجيه ومراقبة مغادرة بوابات الطائرات وإغلاق الرحلات الجوية وتنسيق الأنشطة في المحطة الأرضية مع الإدارات المعنية.

ويستمر حتى الخميس القادم 1440/11/15هـ.

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