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في الجوانب الإدارية والفنية

وظائف شاغرة في المعهد السعودي لخدمات البترول

وظائف شاغرة في المعهد السعودي لخدمات البترول
weam.co/600711
الرياض- الوئام:

أعلن المعهد السعودي لخدمات البترول عن توفر وظائف فنية وإدارية لحملة البكالوريوس مع الخبرة في كل من الدمام والخفجي.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

مستشار طلابي – عدد 2 – الخفجي (Student Advisor).

محلل فني ضمان الجودة – عدد 1 – الخفجي (Quality Assurance Technical Analyst.

سكرتير إداري – عدد 1 – الدمام (Admin Secretary).

مدربون فنيون / مدربين- عدد 1 – الخفجي (Technical Trainers / Instructors).

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ومهارات في استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

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