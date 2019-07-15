وظائف شاغرة في المعهد السعودي لخدمات البترول

الرياض- الوئام:

أعلن المعهد السعودي لخدمات البترول عن توفر وظائف فنية وإدارية لحملة البكالوريوس مع الخبرة في كل من الدمام والخفجي.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

مستشار طلابي – عدد 2 – الخفجي (Student Advisor).

محلل فني ضمان الجودة – عدد 1 – الخفجي (Quality Assurance Technical Analyst.

سكرتير إداري – عدد 1 – الدمام (Admin Secretary).

مدربون فنيون / مدربين- عدد 1 – الخفجي (Technical Trainers / Instructors).

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ومهارات في استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.