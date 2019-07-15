وظائف شاغرة في المعهد السعودي لخدمات البترول

أعلن المعهد السعودي لخدمات البترول عن توفر وظائف فنية وإدارية لحملة البكالوريوس مع الخبرة في كل من الدمام والخفجي.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:
مستشار طلابي – عدد 2 – الخفجي (Student Advisor).
محلل فني ضمان الجودة – عدد 1 – الخفجي (Quality Assurance Technical Analyst.
سكرتير إداري – عدد 1 – الدمام (Admin Secretary).
مدربون فنيون / مدربين- عدد 1 – الخفجي (Technical Trainers / Instructors).
ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ومهارات في استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.