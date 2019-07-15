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تحت شعار الوقاية هي الغاية

الدفاع المدني يرفع مستوى الوعي الوقائي بمعرض في الباحة

الدفاع المدني يرفع مستوى الوعي الوقائي بمعرض في الباحة
weam.co/600714
الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

دشن صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة أمس الأحد فعاليات معرض الدفاع المدني والمقام في غابة رغدان.

واستمع سموه الى شرح مفصل على محتويات المعرض من قبل مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد / زهير البسامي.

وتجول داخل اركانات المعرض والتي تحتوي على السلامة المنزلية ومخاطر الصيف متمثلة في الكهرباء وزيادة الاحمال ومخاطر المسابح والمخاطر التي تواجه ربات المنازل داخل المطبخ.

كما اشتمل المعرض على ركن خاص بسلامة الاطفال وكذلك العديد من ادوات السلامة الواجب توافرها بالمنزل ومنها كواشف الدخان وطفايات الحريق مع تقديم فعاليات الرسم والتلوين الحر وبعض المقاطع الكرتونية التوعوية الهادفة لسلامة الطفل.

ويهدف هذا المعرض الى رفع مستوى الوعي الوقائي لكافة شرائح المجتمع وخاصة ربات المنازل والاطفال.

وقد اثنى سمو امير المنطقة بما شاهده واشاد بالدور الكبير والحيوي لرجال الدفاع المدني في المحافظة على سلامة الارواح والممتلكات داعياً الله للجميع السلامة الدائمة من كل مكروه.

وسوف تستمر فعاليات هذا المعرض حتى يوم الخميس القادم مع تقديم العديد من المطويات والنشرات التوعوية وكذلك السحوبات والجوائز والهدايا بهذه المناسب .

والدفاع المدني يدعو الجميع الى تشريفهم بزيارة هذا المعرض والاستفاده مما يقدم في جميع اركانات المعرض ، متمنياً للجميع اقامة سعيده وعودة حميده.

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