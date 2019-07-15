التعليقات: 0

بعد مواجهات عنيفة مع المليشيات

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في صعدة
weam.co/600726
صنعاء -الوئام:

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الاثنين تحقيق تقدم جديد وتحرير مواقع استراتيجية في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكر موقع الجيش “سبتمبر نت”، أن القوات تمكنت من تحرير مواقع مهمة في جبهة الصفراء، بعد مواجهات عنيفة.

وأضاف أن القوات نجحت “في عملية مباغتة ونوعية من السيطرة على سلسلة تباب مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي في اتجاه وادي الاشر”.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح عدد من المسلحين الحوثيين.ويشهد عدد من المواقع في محافظة صعدة القريبة من الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، وهي المعقل الرئيسي للحوثيين، معارك مستمرة بين الطرفين، تخلف في العادة خسائر مادية وبشرية.

روابط ذات صلة

عاجل… إيران تهدد بإعادة الوضع لما كان عليه قبل الاتفاق النووي

عاجل… إيران تهدد بإعادة الوضع لما كان عليه قبل الاتفاق النووي

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة المكلا اليمنية

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة المكلا اليمنية

اجتماع الحديدة “الجديد القديم”.. لعبة حوثية أخرى لإطالة أمد الحرب

اجتماع الحديدة “الجديد القديم”.. لعبة حوثية أخرى لإطالة أمد الحرب

روحاني يعترف: إيران تعيش ظروفًا صعبة

روحاني يعترف: إيران تعيش ظروفًا صعبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>