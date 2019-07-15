«الوئام» تكشف بعض مضامين الحصول على رخصة المعلم في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

كشفت هيئة تقويم التعليم عن رخصة المعلمين والمعلمات في لائحة الوطائف التعليمية الجديدة. وبحسب التفاصيل فقد قالت الهيئة في الاجابة على الأسئلة بأن الاختبار التربوي العام موحد لجميع التخصصات، أما الاختبار التخصصي فيتم بناءً على تخصص المعلم الجامعي.

وأنه لاحاجة لدخول الاختبار، اذ حصل المعلم أو المعلمة في كفايات المعلمين على 50 أو أعلى.

وأكدت الهيئة أن شرط الحصول على الرخصة هو الحصول في كفايات المعلمين على 50 أو أعلى وفي حال الحصول على درجة 50 فأعلى في اختبار كفايات المعلمين تحصل على رخصة (معلم ممارس) مباشرة دون الحاجة لاعادة الاختبار الا في التجديد.

‏ولكن في حالة الرغبة في الحصول على رخصة أعلى (متقدم أو خبير) فإنه يجب دخول اختبار الرخصة المهنية وتحقيق الدرجات المطلوبة في الاختبار العام والتخصصي.

وأكدت أنه لاتوجد رسوم للرخصة وأن الرسوم للاختبار فقط وبينت أن ‏ هناك اختبارين عام وتخصصي، بقيمة 150 لكل اختبار.

ومدة الرخصة خمس سنوات و سيكون تجديد الرخصة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ اصدارها وأضافت أن اختبار كفايات المعلمين يُغني عن اختبار الرخصة.

وقالت ‏درجات الاجتياز تكون في الاختبار العام والاختبار التخصصي كل على حدة ‏وفي حالة الاجتياز في أحدهما وعدم الاجتياز في الآخر، فإنه يجب إعادة ما تم عدم الاجتياز فيه فقط.