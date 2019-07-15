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فرنسا: إيران تعتقل الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه

فرنسا: إيران تعتقل الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه
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وكالات- الوئام

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن إيران ألقت القبض على الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه، مضيفة أن باريس لم تحصل بعد على “معلومات مرضية” عن وضعها.

وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان: “السلطات الفرنسية في ظل هذا الوضع الصعب اتخذت خطوات مع السلطات الإيرانية للحصول على معلومات عن وضعها وظروف اعتقالها وطلبت إتاحة التواصل القنصلي معها”.

وأضافت: “لم نتلق ردًا مرضيًا على هذه الطلبات.. وتدعو فرنسا السلطات الإيرانية لتوضيح موقف عادلخاه وتكرر مطالباها، خاصة التصريح بالتواصل القنصلي دون تأخير”.

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