“المظالم” يرفض النظر في دعوى ضد خطوط طيران أخرت رحلة دولية إلى المملكة

متابعات- الوئام

رفض ديوان المظالم، النظر في طلب عدد من المدعين طالبوا بإلزام ناقل جوي سعودي التعويض عن الضرر، وذكر ديوان المظالم أسباب رفض الدعوى.

وقال ديوان المظالم، عبر حسابه على “تويتر”: “طالب المدعون إلزام المؤسسة المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم بسبب تأخر الرحلة الجوية المتجهة من هونج كونج إلى السعودية لسبب خارج عن إرادة الناقل الجوي، وذلك لحدوث عطل مفاجئ في الطائرة، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية، ولم يكن نابعًا أو متعمدًا أو بسبب إهمال من الناقل الجوي.

وأضاف أن الناقل الجوي اصطحب المسافرين إلى أحد الفنادق على نفقته ثم أعادهم إلى المطار للحاق بالطائرة في موعدها الجديد، مشيرًا إلى أن المدعين لم يثبتوا تكبدهم مصاريف أو خسائر مادية بسبب تأخر الرحلة، وعدم إثباتهم تفويت التأخير عليهم فرصًا لا يمكن تلافيها، الأمر الذي أسقط ركن الضرر من الدعوى، وأدى لرفضها.