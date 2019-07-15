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“شرطة الرياض”: القبض على مواطن لارتكابه جريمة قتل بحق مقيم بحي السويدي

“شرطة الرياض”: القبض على مواطن لارتكابه جريمة قتل بحق مقيم بحي السويدي
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واس- الوئام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وفي تمام الساعة (6:38) من مساء الأحد 1440/11/11هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن تعرض مقيم (مغربي الجنسية/ 29 عامًا) للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز الرياضية بحي السويدي غرب العاصمة الرياض من قبل أحد المشتركين بالمركز, نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنةٍ بالصدر من سلاح أبيض (سكين).

وأوضح أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحادثة (مواطن/ في العقد الثالث من العمر) وضبط بحوزته أداة الجريمة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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