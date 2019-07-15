وزير الخارجية البريطاني: إيران أمامها عام كامل لإنتاج قنبلة نووية

متابعات- الوئام

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الإثنين، إن الوقت لا يزال متاحًا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن بلاده لا تتفق مع واشنطن في طريقة تعاملها مع الأزمة الإيرانية، وفق “رويترز”.

وأضاف في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “لا يزال أمام إيران عام كامل لإنتاج قنبلة نووية.. لكن هناك فرصة ضئيلة لإبقاء الاتفاق على قيد الحياة”.

هدد مسؤول إيراني، اليوم الإثنين، بعودة بلاده إلى المرحلة التي سبقت توقيع الاتفاق النووي، في وقت أكدت لندن فرصة إنقاذ الاتفاق تبدو ضئيلة الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن طهران ستعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية، إذا لم تف الدول الأوروبية بالتزاماتها.

وتقول إيران إن على الدول الأوروبية بذل المزيد لضمان حصولها على المزايا الاقتصادية التي كان يفترض أن تنالها مقابل، وضع قيود على برنامجها النووي بموجب الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

ويأتي تصريح المسؤول الإيراني، بالتزامن مع اجتماع وزراء الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في بروكسل لمناقشة الملف الإيراني.

وأكدت هذه الدول في بيان ثلاثي، الأحد، التزامها بالاتفاق النووي مع إيران، معبرين عن قلقهم من مخاطر انهياره.

وسيسعى اجتماع بروكسل إلى إيجاد سبيل لإقناع إيران والولايات المتحدة بتخفيف التوترات وبدء حوار وسط مخاوف من أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بات على وشك الانهيار.