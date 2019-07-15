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خلال ساعات.. المنطقة العربية ترى خسوفًا للقمر

خلال ساعات.. المنطقة العربية ترى خسوفًا للقمر
weam.co/600780
متابعات- الوئام

أعلن مركز الفلك الدولي، أن العالم سيكون على موعد مع خسوف جزئي للقمر، سيكون مرئيا في كامل المنطقة العربية تقريبًا.

وقال مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة إن القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 6:44 مساء بتوقيت غرينتش، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظًا بالعين المجردة في حين سيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 00:02 صباحا، وعندها يكون مرئيا بشكل واضح وسيصل إلى ذروته في الساعة الواحدة والنصف صباحا.

وأضاف “عودة” أن الخسوف سيشكل ما نسبته 65% من قطر قرص القمر، وأن مدته ستبلغ قرابة 3 ساعات (2:58) في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل 5 ساعات و34 دقيقة، مشيرًا إلى أنه يمكن مشاهدة الخسوف من غرب ووسط آسيا وأفريقيا وأوروبا ولن يكون مشاهدًا من شمال القارة الأمريكية، منوها إلى أنه يمكن مشاهدة المراحل المتأخرة من الخسوف في أمريكا اللاتينية بعيد شروق القمر.

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