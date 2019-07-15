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ترامب يتهم نائبات ديمقراطيات بتهمة خطيرة

ترامب يتهم نائبات ديمقراطيات بتهمة خطيرة
weam.co/600805

كثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجماته على أربع نائبات ديموقراطيات تقدميات الإثنين معتبرا انه إذا كن غير مسرورات في الولايات المتحدة ف”يمكنهن المغادرة”.
وقال ترامب لصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض “كل ما يقمن به هو التذمّر” مضيفا “هؤلاء أشخاص يكرهون بلدنا. يكرهونها، أعتقد بقوة”.
وتابع “إن كنتن غير مسرورات هنا، يمكنكن المغادرة” مضيفا “كل ما أقوله هو انه اذا كنّ يرغبن في المغادرة، فيمكنهن المغادرة”. واتهم ترامب النائبات الأربع وجميعهن ملونات البشرة بأن لديهن مشاعر “حب لأعداء الولايات المتحدة كالقاعدة”.

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