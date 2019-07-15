التعليقات: 0

ماني وميسي وفان دايك يقتربون من الكرة الذهبية.. وصلاح خارج المنافسة

ماني وميسي وفان دايك يقتربون من الكرة الذهبية.. وصلاح خارج المنافسة
weam.co/600814
الوئام - متابعات

قلبت منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر قائمة الأقرب إلى الفوز بالكرة الذهبية، بعد أداء اللاعب المصري محمد صلاح المخيب للآمال وخروج المنتخب المصري من المنافسات بدور الـ16 أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

وتبدو حظوظ اللاعب السنغالي ساديو ماني، بعد تألقه في بطولة أمم أفريقيا، قوية للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة.

وتوقعت صحيفة “آس” الإسبانية أن يكون ماني مرشحا للفوز بالجائزة، ومنافسا قويا لنجم برشلونة ليونيل ميسي ولاعب ليفربول فيرجيل فان دايك.

وأرجعت الصحيفة ترشيحها لماني للفوز بالجائزة إلى دوره الكبير في بلوغ منتخب بلاده نهائي كأس الأمم الأفريقية، هذا إلى جانب تألقه مع ليفربول، وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا.

وتمكن ماني من إحراز 3 أهداف في البطولة الأفريقية معادلا رقم الجزائري رياض محرز والزامبي سيدريك باكامبو، والجزائري الأخر آدم وناس.

روابط ذات صلة

صلاح وميسي يبتعدان عن الكرة الذهبية.. وفرصة قوية لمدافع ليفربول

صلاح وميسي يبتعدان عن الكرة الذهبية.. وفرصة قوية لمدافع ليفربول

كلوب يقول انتقالات ليفربول لن تكون «الأكبر»

كلوب يقول انتقالات ليفربول لن تكون «الأكبر»

بعد الخروج “الصادم” من أمم أفريقيا.. تعليق “حزين” لمحمد صلاح

بعد الخروج “الصادم” من أمم أفريقيا.. تعليق “حزين” لمحمد صلاح

لماذا يغيب صلاح عن الجولة التحضيرية في ليفربول

لماذا يغيب صلاح عن الجولة التحضيرية في ليفربول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>