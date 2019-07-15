لاعبو #النصر يتنقلون بالدراجة في البرتغال و#فيتوريا يشكرهم

الوئام -الرياض - عبدالمجيد بن طالب، تصوير - عبدالعزيز النومان

أقر المدرب البرتغالي فيتوريا على لاعبين النصر استخدام الدراجة كوسيلة تنقل من الفندق إلى مقر حصة التدريب والمطعم المخصص للفريق القريبان من مقر إقامة البعثة، بحثاً منه على الاستفادة من رفع المعدل اللياقي للاعبين.

وتناقلت جماهير النصر مقاطع مختلفة نشرها اللاعبون عبر حساباتهم في “السناب شات” أثناء تنقلهم بالدراجة والمواقف التي تصادفهم كان منها سقوط اللاعب المنتقل حديثا للفريق المهاجم صالح آل عباس دون تعرضه لأي أذى.

وبدأ التمرين الصباحي للفريق اليوم عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت البرتغال بتدريبات لياقية متنوعة أجراها فيتوريا واكتفى بمناورة على كامل الملعب لمدة ساعة.

وعقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا اجتماعاً فنياً باللاعبين في الحصة المسائية اوضح لهم فيها أهمية المرحلة القادمة وشكر لهم انضباطهم في المعسكر وأن هذا يدل على احترافيتهم و إحساسهم في المسؤولية.