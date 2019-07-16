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في ظل غياب قيادة عسكرية

الرئيس الأمريكي يرشح «مارك إسبر» لمنصب وزير الدفاع

الرئيس الأمريكي يرشح «مارك إسبر» لمنصب وزير الدفاع
weam.co/600857
واشنطن- الوئام:

أعلن البيت الأبيض في بيان صحفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قام بترشيح مارك إسبر رسميًا لمنصب وزير الدفاع، في ظل غياب قيادة عسكرية دائمة في البنتاغون منذ استقالة جيمس ماتيس.

وبحسب البيان، تبعًا للقواعد البيروقراطية اضطر إسبر إلى التنحي من منصبه السابق الذي كان يشغله كوزير الدفاع بالوكالة منذ أربعة أسابيع، مع تقديم ترامب ترشيحه رسميًا إلى الكونغرس.

وأضاف البيان أن وزير القوات البحرية الحالي ريتشارد سبنسر سيتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة، ما يجعله ثالث شخص يشغل هذا المنصب بالوكالة في غضون سبعة أشهر.

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