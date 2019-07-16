أفريقيا تغير طريقة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022

القاهرة - الوئام:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغيير طريقة تأهل منتخبات القارة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والعودة إلى نظام التأهل الذي كان متبعاً في تصفيات نسخة 2014، بخوض مباراة فاصلة قبل التأهل للبطولة التي تستضيفها قطر.

وقال مسؤولون في الاتحاد القاري إن “التصفيات المؤهلة لنهائيات قطر 2022، ستنقسم إلى ثلاث مراحل تضم دورين يشهد كل منهما مواجهتي ذهاب وعودة وبينهما دور تنقسم فيه المنتخبات إلى مجموعات تجرى خلاله مباريات دوري على دورين”.

ويخوض أقل 28 منتخباً بالقارة في التصنيف المرحلة الأولى عبر مواجهتي ذهاب والعودة يتأهل منها 14 منتخباً إلى مرحلة المجموعات.

هذه المرحلة الأولى تضم منتخب مدغشقر الذي بلغ دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية الحالية.

وستنضم المنتخبات المتأهلة إلى 26 منتخباً من أصحاب التصنيف الأعلى ليصبح العدد الإجمالي 40 منتخباً يتم تقسيمها إلى عشر مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات يلتقون في دوري من دورين على مدار 18 شهراً.

ويتأهل بطل كل مجموعة وعددهم عشرة منتخبات للمرحلة الأخيرة التي تشهد خوض مباراة فاصلة من جولتي ذهاب وعودة والفريق صاحب التصنيف الأقل سيستضيف مباراة الذهاب والفائز في مجموع المباراتين يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2022.

وتأتي هذه التغييرات رغم عدم وجود أي تغيير في عدد المنتخبات الأفريقية الخمسة المتأهلة إلى كأس العالم.

ومنح الاتحاد الدولي “فيفا” للاتحادات القارية حرية اختيار الطريقة الملائمة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتحديد موعد قرعة الدور الأول.

ولم يعلن الاتحاد الأفريقي بعد موعد القرعة لكن قال مسؤولون اليوم إن “القرعة ستجرى في القاهرة نهاية الشهر الحالي”.

وستتداخل تصفيات كأس الأمم المقبلة في 2021 مع تصفيات كأس العالم لكن اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري رفضت اقتراحاً بدمج التصفيات المؤهلة للبطولتين.